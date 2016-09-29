В Турции 15 июля будет нерабочим днем

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 15 июля будет в Турции официальным нерабочим днем.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом на встрече с 27-ю представителями исполнительных властей сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В конце своего выступления он сказал, что 15 июля будет в Турции официальным нерабочим днем: "Ежегодно 15 июля будет днем шехидов и ветеранов войны. Этот день будет нерабочим".

Отметим, что 15 июля этого года в Турции была совершена попытка госпереворота. После обращения Реджепа Тайипа Эрдогана, для защиты демократии в стране граждане вышли на улицы и площади Турции.