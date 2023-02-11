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130 тыс. человек остались без крова в городе Хой в Южном Азербайджане

130 тыс. человек остались без крова в городе Хой в Южном Азербайджане 130 тыс. человек остались без крова в результате землетрясения, произошедшего в городе Хой в Южном Азербайджане.
В регионе
11 февраля 2023 г. 15:48
130 тыс. человек остались без крова в городе Хой в Южном Азербайджане

130 тыс. человек остались без крова в результате землетрясения, произошедшего в городе Хой в Южном Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщили информированные источники, связанные с Южным Азербайджаном.

Официальные власти делают заявления о том, что жители разрушенных домов в Южном Азербайджане размещены в палаточных лагерях. Местные активисты пишут в социальных сетях, что тысячи людей в лагерях находятся в тяжелых условиях.

Было подчеркнуто, что усилиями жителей Южного Азербайджана для пострадавших была собрана помощь на сумму 2 млн 400 тыс. евро.

Напомним, что в январе в Хое произошло два землетрясения. По официальным данным, в результате стихийного бедствия 5 тыс. домов в регионе были разрушены полностью, 12 тыс. жилых зданий частично повреждены. Среди местных жителей есть погибшие и раненые.

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Версия на азербайджанском языке Güney Azərbaycanın Xoy şəhərində 130 min nəfər evsiz qalıb

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