12 пострадавших во время протестов в Ереване остаются в больницах

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Двенадцать пострадавших во время произошедшей 16 апреля стычки демонстрантов с полицией в центре Еревана продолжают лечение в больницах, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что накануне после стычек в медучреждения Еревана обратились 46 граждан, в том числе шестеро полицейских.

"В ереванских больницах медпомощь продолжают получать 12 пострадавших накануне граждан. Один из них – прооперированный 16 апреля полицейский. Его состояние оценивается как стабильное. Состояние остальных удовлетворительное", - сообщили в минздраве Армении.