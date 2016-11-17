12 членам группы Сасна црер предъявлены новые обвинения

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ На днях обвинение 12 членам группы «Сасна црер» было дополнено.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, некоторым из них предъявлено обвинение также по 185 статье (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 238 статье (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Армении.

По части убийств 3 полицейских во время июльских событий обвинение пока предъявлено Смбату Барсегяну. Он, в частности, обвиняется в убийстве полицейского Юрия Тепаносяна, находившегося за пределами территории ППС.

Отметим, что дополнены также обвинения в отношении тех лиц, дела по которым были приобщены к данному уголовному делу.

Правоохранительные органы пока не сообщают официальную информацию по данному поводу.