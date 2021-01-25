117-летняя жительница Турции связала 115 пар носков для солдат

Проживающая в районе Чифтликкёй турецкого города Ялова 117-летняя Зелиха Барлас подарила Вооруженным силам Турции 115 пар вязаных носков.

Проживающая в районе Чифтликкёй турецкого города Ялова 117-летняя Зелиха Барлас подарила Вооруженным силам Турции 115 пар вязаных носков.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Ручная работа долгожительницы была передана военнослужащим базы "Курешин Тепе" в Ширнаке, которые проходят службу в сложных погодных условиях. Также солдатам было зачитано письмо 117-летней бабушки.

В теплых вязаных носках военные продолжили осуществлять свою деятельность против террористической организации ПКК в регионе.

Министерство национальной обороны Турции выразило особую благодарность бабушке Зелихе, которая благословляет и поддерживает Вооруженные силы Турции, и пожелало ей здоровья и счастья.