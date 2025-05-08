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11-12 мая в Астану с визитом прибудет наследный принц Абу-Даби

11-12 мая в Астану с визитом прибудет наследный принц Абу-Даби 111
В регионе
8 мая 2025 г. 19:00
11-12 мая в Астану с визитом прибудет наследный принц Абу-Даби

11-12 мая Казахстан с официальным визитом прибудет наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян.

Об этом казахстанское бюро Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Планируется, что президент Токаев и наследный принц обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ. Будет также подписан ряд двусторонних документов.

В начале этого года президент Казахстана побывал с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия в саммите для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития.

В ходе визита казахстанский лидер также встречался с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, на которой он отметил, что ОАЭ – ключевой партнер Казахстана в арабском мире.

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Версия на азербайджанском языке Əbu-Dabinin vəliəhd şahzadəsi mayın 11-12-də Astanaya səfər edəcək

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