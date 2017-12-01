100 рейсов задержаны в аэропортах Москвы на фоне метеопредупреждения

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Более 100 рейсов в пятницу вечером задержаны в аэропортах Москвы на фоне метеопредупреждения Гидрометцентра.

Как передает Report, это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Гидрометцентр объявил в пятницу, 1 декабря, «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за предполагаемых снега, обледенения, ветра и дождя.

В частности, на 20.35 по бакинскому времени 77 рейсов задержаны в Шереметьево, 21 авиарейс задержан в Домодедово и один отменен. Во Внуково пять рейсов задержаны и еще три — отменены.