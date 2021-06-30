О нас
Report Georgia
Аудио новости

100-летний дагестанец вылечился от COVID-19

100-летний дагестанец вылечился от COVID-19 В Дагестане от COVID-19 вылечился 100-летний житель республики Казамат Казаматов. Как передает Report, об этом сообщается на сайте проекта "Это Кавказ".
В регионе
30 июня 2021 г. 13:06
100-летний дагестанец вылечился от COVID-19

В Дагестане от COVID-19 вылечился 100-летний житель республики Казамат Казаматов. Как передает Report, об этом сообщается на сайте проекта "Это Кавказ".

Пожилого мужчину выписали из ковидного госпиталя городской клинической больницы №1 в Махачкале.

Казаматов поступил туда десять дней назад в тяжелом состоянии.

"С четверга он стал дышать самостоятельно, отмечалась положительная динамика. Сегодня врачами было принято решение отправить аксакала домой", — рассказали в пресс-службе больницы.

Там уточнили, что свой 100-летний юбилей Казаматов отметил 15 июня в больнице.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции    
Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции    
30 июня 2021 г. 13:26
Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед - ВИДЕО
Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 10:04
Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
29 июня 2021 г. 11:31
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
28 июня 2021 г. 18:05
Говорит командир спецназа… - ВИДЕО
ФотоГоворит командир спецназа… - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:27
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
26 июня 2021 г. 09:27
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
25 июня 2021 г. 17:18
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi