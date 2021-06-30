100-летний дагестанец вылечился от COVID-19

В Дагестане от COVID-19 вылечился 100-летний житель республики Казамат Казаматов. Как передает Report, об этом сообщается на сайте проекта "Это Кавказ".

В Дагестане от COVID-19 вылечился 100-летний житель республики Казамат Казаматов. Как передает Report, об этом сообщается на сайте проекта "Это Кавказ".

Пожилого мужчину выписали из ковидного госпиталя городской клинической больницы №1 в Махачкале.

Казаматов поступил туда десять дней назад в тяжелом состоянии.

"С четверга он стал дышать самостоятельно, отмечалась положительная динамика. Сегодня врачами было принято решение отправить аксакала домой", — рассказали в пресс-службе больницы.

Там уточнили, что свой 100-летний юбилей Казаматов отметил 15 июня в больнице.