Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Движение "Новая Армения" готовится к проведению акций протеста с 1 декабря.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава единого штаба фронта национального спасения "Новая Армения" Жирайр Сефилян.

"На этот раз народ должен найти ключ к тому, как предотвратить фальсификации. Я убежден, что народ примет один из предложенных нами вариантов, и с этим найденным ключом нам удастся избавиться от этой грабящей системы. 1-го декабря мы выходим на улицу и не возвратимся, пока не избавимся от этого режима", - заявил Жирайр Сефилян.