Экс-президента Грузии Шеварднадзе похоронили в Тбилиси

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Грузия попрощалась с бывшим президентом Эдуардом Шеварднадзе, его похоронили во дворе Крцанисской резиденции рядом со своей супругой. Как сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости, в ходе прощальной церемонии в Соборе выступили президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, внучка экс-президента Софико Шеварднадзе и другие.

По данным МИД Грузии, гости из 28 стран мира приехали в Тбилиси, чтобы попрощаться с Шеварднадзе, кроме этого было получено множество писем сочувствия и сделано сотни записей в книгах соболезнований, которые были открыты во всех дипломатических миссиях Грузии за рубежом.

Среди зарубежных гостей в Тбилиси прибыли бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер, бывший глава МИД Германии Ганс-Дитрих Геншер с супругой Барбарой Геншер, бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель и десятки дипломатов и высокопоставленных чиновников из Армении, Беларуси, Латвии, Японии, России.

Азербайджан на церемонии представил спикер парламента Октай Асадов.

Все государственные флаги в Грузии и в дипмиссиях за рубежом приспущены. Прозвучал национальный гимн страны. Эдуарда Шеварднадзе похоронили с воинскими почестями.

Э. Шеварднадзе скончался после продолжительной болезни в возрасте 86 лет. Четырехдневные панихиды прошли в Крцанисской резиденции, где он проживал последние годы, 9 и 10 июля, а 11 и 12 июля продолжились в Соборе.