Экс-глава МИД Швеции опроверг обвинения в получении денег от Саакашвили

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал полным бредом обвинения в его адрес о получении им денежных вознаграждений из Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на шведские СМИ, К.Бильд отметил, что если такие заявления в его адрес действительно делаются, то он попросил бы официальных разъяснений со стороны представителей грузинский властей. "Но я лично таких обвинений с их стороны не слышал", - подчеркнул К.Бильдт.

Напомним, ряд шведских СМИ опубликовали информацию о том, что с 2006-го по 2008-ой годы К.Бильдт за вознаграждение в несколько миллионов долларов помогал улучшать имидж и усиливать влияние занимавшего на тот момент пост президента Грузии Михаила Саакашвили.