ФМС: въезд в Россию закрыт для 1,1 млн иностранцев

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Число иностранцев, которым закрыт въезд в Россию, превысило миллион. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник Управления внешней трудовой миграции Федеральной миграционной службы (ФМС) России Сергей Темрякович.

По его словам, с начала года в органы ФМС направлено свыше 460 тысяч представлений о закрытии въезда в РФ, что на 146% больше, чем в прошлом голу. С первого января 2012 года, когда начали активно использовать эту норму, въезд закрыт более 1,1 миллиону граждан.

На сегодняшний день это одна из самых эффективных мер борьбы с нелегальной миграцией, считают в ФМС.