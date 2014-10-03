Турция присоединилась к операциям против "Исламского государства"

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Парламент Турции разрешил использование армии для борьбы с боевиками "Исламского Государства" в Ираке и Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, парламент Турции также разрешил пребывание вооруженных сил иностранных государств в Турции. Данное соглашение будет действовать в течение одного года и вступает в силу с 4 октября.

Ранее боевики ИГ взяли в плен 20 турецких солдат, охранявших гробницу предка правителей Османской империи Сулеймана Шаха, которая находится на территории Сирии, а также 49 турецких дипломатов генконсульства Турции в иракском Мосуле.