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    Турция присоединилась к операциям против "Исламского государства"

    Парламент Турции также разрешил пребывание вооруженных сил иностранных государств на своей территории

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Парламент Турции разрешил использование армии для борьбы с боевиками "Исламского Государства" в Ираке и Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, парламент Турции также разрешил пребывание вооруженных сил иностранных государств в Турции. Данное соглашение будет действовать в течение одного года и вступает в силу с 4 октября.

    Ранее боевики ИГ взяли в плен 20 турецких солдат, охранявших гробницу предка правителей Османской империи Сулеймана Шаха, которая находится на территории Сирии, а также 49 турецких дипломатов генконсульства Турции в иракском Мосуле. 

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