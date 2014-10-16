Турция поборется за место непостоянного члена Совбеза ООН

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ 16 октября в Генеральной Ассамблее пройдут выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2015-2016 годы. Как сообщает Report, на два места от группы западноевропейских и других стран претендуют три страны - Новая Зеландия, Испания и Турция.

От группы латиноамериканских государств на одно место претендует только один кандидат – Венесуэла. Такая же неконкурентная ситуация в группе африканских и азиатско-тихоокеанских государств. На два места - два кандидата: Ангола и Малайзия.

С 31 декабря свои кресла в Совете Безопасности освободят Руанда, Республика Корея, Аргентина, Австралия и Люксембург.

Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов Организации. Великобритания, Китай, Франция, Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из них.