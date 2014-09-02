Турция планирует создать аналог Силиконовой долины

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Первый аналог Силиконовой долины в Турции — Научная долина — будет создан в рамках концепции развития страны до 2023 года. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на турецкое агентство Anadolu, заявил министр науки, промышленности и технологии Турции Фикри Ишыка.

"Площадь долины составит три миллиона квадратных метров — это 420 футбольных полей. Планируется, что там будут работать 150 тысяч научных и технических специалистов, разработчиков", — заявил министр.

По его словам, проведение тендеров на проекты строительства инфраструктуры будет завершено к концу сентября, а к концу 2015 года планируется окончание строительства объектов. Среди них, помимо административных зданий, предусмотрены многофункциональные технические комплексы, а также объекты жилой застройки для будущего персонала: школы, больницы, спорткомплексы, банки, культурные и другие социальные объекты.

"Со следующей недели мы начнем переговоры с университетами на предмет того, какими знаниями должны будут обладать претенденты на работу в долине, какие научные направления представлять, какую научную степень иметь", — сообщил министр.

Фикри Ишык отметил, что министерство ведет переговоры с отечественными и зарубежными инвесторами и строительными компаниями. По его словам, иностранные фирмы будут задействовать в работе человеческие ресурсы Турции. По утверждению министра, строительство Научной долины является одной из важных задач в рамках глобальных проектов турецкого правительства, которые планируется реализовать до 100-летия республики в 2023 году.