Турция направила приглашение Армении для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Армения получила приглашение на церемонию инаугурации избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 28 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на Regnum, об этом сообщил президент Армении Серж Саргсян, в рамках своего выступления на всеармянском молодежном образовательном форуме «Вместе-2014».

По его словам, армянская сторона, вероятно, примет участие в церемонии на уровне главы МИД. Как заявил Саргсян, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян также узнает, собирается ли новоизбранный президент Турции посетить мемориал памяти жертв "геноцида армян" в следующем году.