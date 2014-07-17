Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ С сентября Грузия ужесточает визовый режим для иностранных граждан. Как сообщает Report со ссылкой на Новости-Грузия, для въезда в страну, потребуются дополнительные процедуры и документация, а с некоторыми странами планируется установление визового режима.

Грузия начала работать и над новыми регуляциями получения виз. Получить визу в дипломатических миссиях страны, будет возможно за определенную плату. Идет работа над дизайном, но уже известно, что она будет иметь форму Шенгенской визы.

Министр иностранных дел Грузии Майи Панджикидзе, заявила о необходимости упорядочить миграционную политику страны. «Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает очень многое. Но вместе с этим, это такие темы, которые и так должны были быть урегулированы Грузией», — отметила она.

После принятия визового режима, будут определены сроки пребывания туристов в стране. Процесс будет полностью контролироваться миграционной службой. Завершается строительство центра временного размещения иностранцев, куда будут направлены лица, нарушившие визовый режим и подлежащие депортации. МВД будет ответственным за исполнение их выдворения из страны.