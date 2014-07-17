Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ С начала года во въезде в Грузию было отказано 413 гражданам Азербайджана. Как сообщает Report, об этом говорится в статистике министерства внутренних дел Грузии.

По данным МВД этой страны, с января по июнь текущего года отказ во въезде на территорию Грузии получили 4 тысячи 722 иностранцев. Наибольшее количество отказов в пересечении государственной границы Грузии получили граждане Ирака, в частности, 1017 человек. Также было отказано во въезде 895 гражданам России, 176 гражданам Турции и 55 гражданам Армении. Причины отказа на въезд в страну не указываются.

По данным за 2013 год на территорию Грузии не пропустили 1 тысячу 273 иностранных граждан.

Отметим, что Азербайджан занимает второе место по количеству иностранных туристов в Грузии. В январе-июне этого года Грузию посетили 534 949 граждан Азербайджана. Количество азербайджанских туристов посетивших Грузию в первой половине этого года выросло на 21% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.