Страны НАТО утвердили пакет мер по содействию вступлению Грузии в альянс

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Страны НАТО утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в НАТО. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня по итогам саммита в Уэльсе генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен.

"Мы сегодня согласовали пакет мер для Грузии, который поможет продвинуться вперед в подготовке к членству в альянсе", - заявил Расмуссен. Он подчеркнул, что "двери НАТО остаются открытыми".

"Мы будем оценивать каждую страну, исходя из ее заслуг", - отметил генсек.

Также по его словам, в рамках саммита был утвержден план действий по укреплению коллективной обороны НАТО. «Обстановка в сфере безопасности, с которой мы сталкиваемся, является более непредсказуемой, чем когда-либо. Россия атакует Украину. Воинствующие экстремисты растут на Ближнем Востоке. Нестабильность растет в Северной Африке. В эти неспокойные времена, НАТО должна быть готова взять на себя полный спектр миссий, и защищать союзников от полного спектра угроз.»- добавил А. Расмуссен.