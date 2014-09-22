Страны ГУАМ осудили проведение так называемых выборов в Крыму

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 31-е заседание Совета национальных координаторов (СНК) ГУАМ. На заседании была обсуждена ситуация на Украине, а также вопросы отраслевого сотрудничества организации. Как сообщает Report cо ссылкой на сообщение пресс-службы ГУАМ, на заседании СНК приняли участие Начальник Управления анализа и стратегических исследований МИД Азербайджана Э.Агаев, заместитель министра иностранных дел, национальный координатор ГУАМ от Грузии Д.Джалагания, заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции, национальный координатор ГУАМ от Молдовы В.Киверь, заместитель главы МИД Украины Д.Лубкивский, генеральный секретарь ГУАМ В.Чечелашвили.

СНК выразил глубокую озабоченность в связи с ситуацией, сложившейся в результате агрессивных действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, и вновь подтвердил свою приверженность общепризнанным нормам и принципам международного права, задачам и целям, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, Уставе ГУАМ и положениям основополагающих документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

СНК осудил проведение так называемых «выборов в Госсовет» в Автономной Республике Крым (АРК) и городе Севастополь, Украина 14 сентября этого года и подчеркнул, что они являются незаконными и не меняют статус АРК и Севастополя в международно-признанных границах Украины.

СНК приветствовал проведение соответствующих консультаций с целью выработки механизмов укрепления сотрудничества, мира и стабильности в регионе ГУАМ.

СНК обсудил комплекс вопросов отраслевого сотрудничества ГУАМ, в частности, сотрудничество в области борьбы с терроризмом, торговлей людьми и нелегальной миграцией, в области экономики и торговли, транспорта и энергетики.