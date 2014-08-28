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    Состоялся съезд правящей партии Турции

    Ахмет Давутоглу избран председателем Партии Справедливости и Развития

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Состоялся чрезвычайный съезд правящей в Турции Партии Справедливости и Развития (ПСР).

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на съезде новоизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об уходе с поста председателя партии. Он также заявил, что несмотря на его уход с поста, курс партии не изменится. 

    После этого состоялось голосование, в результате которого единственный кандидат на пост председателя ПСР, министр иностранных дел Ахмет Давутоглу был избран председателем правящей партии. 

    В своей речи после избрания он также заявил, что не сменит курс партии, будет и дальше проводить ту политику, которую проводил Р.Т. Эрдоган.

    Отметим, что на съезде также присутствовала делегация правящей партии Азербайджана "Ени Азербайджан" во главе с депутатом Сиявушем Новрузовым.

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