Согласована повестка очередного заседания СМИД и Совета глав государств СНГ

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске состоялось очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей стран-членов СНГ. Как сообщает Report, постоянные полномочные представители сформировали проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоятся в Минске 9 и 10 октября нынешнего года.

Проекты повесток дня включают в себя вопросы по различным направлениям взаимодействия. Так, в гуманитарной сфере на рассмотрение высших органов Содружества вносятся проект Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на ближайшие два года и отдельные документы, регламентирующие сотрудничество в области культуры и туризма.

Ряд вопросов относится к сфере обеспечения безопасности. Это, в частности, укрепление пограничной безопасности на внешних границах Содружества, противодействие незаконной миграции и торговле людьми, деятельность подразделений финансовой разведки.

Предлагается обсудить вопросы о придании статуса базовых организаций государств – участников СНГ ряду высших учебных заведений различных профилей и об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ в рамках Единого реестра правовых актов и других документов СНГ.

Помимо этого, на заседании Совета глав государств предлагается принять Заявление о сохранении и укреплении международной системы контроля над наркотиками и обсудить роль Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в развитии межрегионального сотрудничества государств – участников СНГ.

Членам Совета постпредов также представлены предложения в проект повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ, намеченного на ноябрь в Ашхабаде, которые будут направлены в государства для проработки с заинтересованными министерствами и ведомствами.