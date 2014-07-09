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    Совещание органов безопасности и разведки СНГ прошло в Москве

    Участники обсудили сотрудничество в сфере разведывательной деятельности в интересах обеспечения международной и региональной безопасности

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В Москве завершилось совещание органов безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств (СНГ). 

    Как сообщает REPORT со ссылкой на российские СМИ, в двухдневном заседании приняли участие представители соответствующих органов России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

    Заседание состоялось под председательством Директора Службы внешней разведки России Михаила Фрадкова. 

    Участники обсудили  сотрудничество в сфере разведывательной деятельности в интересах обеспечения международной и региональной безопасности, противодействия проявлениям национального и религиозного экстремизма, наркоугрозе. 

    По итогам был принят меморандум.

    Совещание - постоянно действующий орган. Результаты обсуждения вопросов повестки дня носят рекомендательный характер. Встречи руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ проводятся ежегодно. Их принимали Сочи, Алма-Ата, Минск, Киев, Кишинев, Баку, Душанбе, Москва.

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