СМИ: Грузия на саммите НАТО получит новый статус

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Грузия станет одной из пяти стран, которая на саммите НАТО 4-5 сентября в Уэльсе получит новый статус в своих отношениях с альянсом. Как сообщает Report об этом пишет шведская газета "Svenska Dagbladet".

Грузия вместе с Финляндией, Австралией, Иорданией и Швецией получит "золотую карту" (gold card) и будет рассматриваться как "партнер номер один" (partner no 1), что означает самое высокое положение без фактического членства в НАТО или "возросшие возможности к сотрудничеству", поясняет издание.

Согласно информации газеты, полученной в штаб-квартире НАТО, новый статус откроет пяти странам двери к активизации связей в таких областях, как сбор разведданных, участие в планировании учений и др.