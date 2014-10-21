Семь стран СНГ начали совместную тренировку в рамках Объединенной системы ПВО

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Военные семи государств-участников СНГ приступили к отработке задач по улучшению взаимодействия органов управления Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ, сообщает Report со ссылкой на управление пресс-службы и информации Министерства обороны РФ.

Участники начавшихся сегодня учений отработают взаимодействие дежурных по ПВО сил при обнаружении судов-нарушителей воздушного пространства и госграниц стран-участниц СНГ, а также работе с угоняемыми воздушным судами и при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

По данным ведомства, в тренировке задействовано около 100 самолетов истребительной авиации Су-27, Миг-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8, а также подразделения радиотехнических войск и зенитных ракетных войск из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России. Учение пройдет в воздушном пространстве этих стран.