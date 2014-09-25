Саргсян: Ереван рассматривает возможность отзыва армяно-турецких протоколов из парламента

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Ереван рассматривает возможность отзыва армяно-турецких протоколов из парламента. Как сообщает Report, об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на 69-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Кульминацией нормализации отношений стало подписание Цюрихских протоколов, которые пока еще не ратифицированы турецким парламентом и пылятся на полках уже несколько лет», - заявил С. Саргсян. Он отметил, что Турция открыто заявляет о намерении ратифицировать протоколы, лишь в том случае, если армяне освободят оккупированные территории Азербайджана.

Он заявил, что Армения никогда не ставила вопрос признания Турцией геноцида армян в качестве предусловия для нормализации армяно-турецких отношений, добавив, что история продолжает фальсифицироваться турецкой стороной.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. 10 октября 2009 года главы МИД Армении и Турции подписали в Цюрихе "Протокол об установлении дипломатических отношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений", которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс. Вопрос ратификации протоколов находится в замороженном состоянии.