Рухани: Стратегические ошибки Запада на Ближнем Востоке, Азии и Кавказе превратили эти регионы в прибежище террористов и экстремистов

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Стратегические ошибки Запада на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и на Кавказе превратили эти регионы мира в прибежище террористов и экстремистов". Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, об этом заявил президент Ирана Хассан Рухани, выступая в ходе общеполитической дискуссии на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Ирана с трибуны Генеральной Ассамблеи заявил, что сегодня экстремизм перестал быть региональной проблемой и приобрел глобальные масштабы. Он отметил роль Запада в создании условий для его возникновения и призвал прислушаться к голосам умеренных лидеров региона.

В качестве примеров ошибочного подхода Запада президент привел агрессию против Афганистана и Ирака и неправомерное вмешательство в события в Сирии.

Рухани призвал бороться против глубинных истоков терроризма. «Терроризм вызревает в условиях бедности, безработицы, дискриминации, унижения и несправедливости», - отметил Рухани. Он добавил, что искоренить его можно путем развития, утверждения справедливости и противодействия искажению религиозных учений с целью оправдания жестокости. "Еще хуже, что эти террористы проливают кровь во имя религии и обезглавливают людей во имя ислама, - заявил иранский президент. - Я удивлен, что эти группы, убивающие людей, называют себя исламскими".

Хассан Рухани подчеркнул, что Иран будет и дальше развивать свою мирную ядерную программу, включая обогащение урана, в рамках международного права. Он заявил, что санкции против его страны являются частью ошибочной стратегии в отношении "умеренного и независимого государства", особенно в контексте нынешней непростой ситуации в регионе. "Мы считаем, что ядерный вопрос можно решить только путем переговоров", - заключил президент Ирана.