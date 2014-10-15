Россия увеличит прием студентов-иностранцев на бюджетные места

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Квота приема иностранных студентов в вузы России на бюджетные места в 2015-2016 учебном году может быть увеличена на треть — до 20 тысяч человек. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил заместитель главы Министерства образования и науки РФ Александр Климов.

По его словам, на данный момент ведется работа с министерством иностранных дел для определения количества новой квоты.

Замминистра напомнил, что на 2014-2015 учебный год квота для иностранных студентов была увеличена до 15 тысяч бюджетных мест (по сравнению с 10 тысячами в 2013 году). По его словам, работу по привлечению иностранных студентов ведут главным образом МИД (через посольства) и Россотрудничество (через свои центра науки и культуры за рубежом).

По общему количеству студентов, обучающихся в российских вузах, Азербайджан занимает 5-е место среди стран СНГ. По данным Министерства образования и науки РФ в 2013-2014 учебном году в вузах России обучалось 12843 студента из Азербайджана, 1140 из них - за счет бюджета РФ, остальные - за счет собственных средств.