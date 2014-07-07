Россия предоставит Армении кредит в $300 млн. для работ по продлению срока эксплуатации Мецаморской АЭС

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Армения и Россия подпишут договор, по которому российская сторона предоставит Еревану кредит в $300 млн. для осуществления работ по продлению срока эксплуатации Мецаморской АЭС. Как сообщает REPORT со ссылкой на Новости Армения, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Армении Ерванд Захарян.

«Речь идет о долгосрочном кредитовании с низкой процентной ставкой»,-заявил Е. Захарян во время посещения Армянской атомной электростанции, где прошло отчетное собрание акционеров АЭС.

Он отметил, что переговоры с российской стороной близятся к концу.

При этом министр сообщил, что у Армянской АЭС на сегодняшний день есть накопленные финансовые обязательства, общий объем которых составляет порядка 9-9,5 млрд. драмов (порядка 22-23,3 млн. долларов). Финансовые обязательства возникли, по его словам, в период управления займами и кредитными средствами.

Правительство Армении на заседании 27-го марта 2014 года приняло решение о продлении до 2026 года срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС в связи с задержками в строительстве нового ядерного энергоблока. При этом министру финансов было поручено до 1 мая текущего года принять меры по подписанию межправительственного соглашения между Арменией и Россией о привлечении кредитных средств на программу по продлению срока эксплуатации ААЭС.

Ныне действующая Армянская АЭС (ААЭС) расположена возле города Мецамор (приблизительно в 20-30 километров к югу от Еревана). Станция введена в эксплуатацию в 1976 году. Была остановлена в марте 1989 года поcле Cпитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Повторно введена в эксплуатацию в ноябре 1995 года в связи с острейшим энергетическим кризисом в республике. В настоящее время функционирует только второй блок мощностью 407,5 МВт.

Евросоюз неоднократно призывал Армению закрыть АЭС в виду ее устаревшего оборудования и расположения в сейсмической зоне. Азербайджан также поднимал вопрос о закрытии Мецаморской АЭС в рамках заседаний Международного агентства атомной энергии в Вене.