Реджеп Тайип Эрдоган присягнул на верность народу и государству

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Великом Национальном Собрании Турции (парламенте) состоялась церемония инаугурации новоизбранного 12-го президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, во время инаугурации Р.Т. Эрдоган присягнул на верность народу Турции и государству. После этого прозвучал турецкий гимн.

Отметим, что в церемонии приняли участие главы государств и правительств, министры иностранных дел различных государств. От имени азербайджанского правительства в мероприятии приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, а также члены правящей партии «Ени Азербайджан».

Напомним, президентские выборы в Турции прошли 10 августа. На выборах премьер-министр Р.Т. Эрдоган набрал 51,8% голосов избирателей.