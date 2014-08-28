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    Реджеп Тайип Эрдоган присягнул на верность народу и государству

    Состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Турции

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Великом Национальном Собрании Турции (парламенте) состоялась церемония инаугурации новоизбранного 12-го президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, во время инаугурации Р.Т. Эрдоган присягнул на верность народу Турции и государству. После этого прозвучал турецкий гимн.

    Отметим, что в церемонии приняли участие главы государств и правительств, министры иностранных дел различных государств. От имени азербайджанского правительства в мероприятии приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, а также члены правящей партии «Ени Азербайджан».

    Напомним, президентские выборы в Турции прошли 10 августа. На выборах премьер-министр Р.Т. Эрдоган набрал 51,8% голосов избирателей.

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