При взрыве в турецком городе Денизли один человек погиб, 25 ранены

Взрыв прогремел утром на первом этаже 5-этажного офисного центра на площади Байрам-ери. По предварительным данным, озвученным губернатором провинции Абдулькадиром Демиром, состояние пяти раненых оценивается как тяжелое.
Все пострадавшие развезены по ближайшим больницам города.
На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные расчеты и полиция.
Причина взрыва пока неясна, однако специалисты предполагают, что речь может идти о бытовом газе. Идет расследование происшествия.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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