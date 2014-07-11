При взрыве в турецком городе Денизли один человек погиб, 25 ранены

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В результате взрыва в городе Денизли на западе Турции один человек погиб, по меньшей мере 25 получили ранения, сообщает REPORT cо ссылкой на CNN Turk.

Взрыв прогремел утром на первом этаже 5-этажного офисного центра на площади Байрам-ери. По предварительным данным, озвученным губернатором провинции Абдулькадиром Демиром, состояние пяти раненых оценивается как тяжелое.

Все пострадавшие развезены по ближайшим больницам города.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные расчеты и полиция.

Причина взрыва пока неясна, однако специалисты предполагают, что речь может идти о бытовом газе. Идет расследование происшествия.



