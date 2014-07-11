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    При взрыве в турецком городе Денизли один человек погиб, 25 ранены

    Взрыв прогремел на первом этаже 5-этажного офисного центра на площади Байрам-ери

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В результате взрыва в городе Денизли на западе Турции  один человек погиб,  по меньшей мере 25 получили ранения, сообщает REPORT cо ссылкой на CNN Turk. 

    Взрыв прогремел утром  на первом этаже 5-этажного офисного центра на площади Байрам-ери. По предварительным данным, озвученным губернатором провинции Абдулькадиром Демиром,  состояние пяти раненых оценивается как тяжелое. 

    Все пострадавшие развезены по ближайшим больницам города. 

    На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные расчеты и полиция.

    Причина взрыва пока неясна, однако специалисты предполагают, что речь может идти о бытовом газе. Идет расследование происшествия.


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