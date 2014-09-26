Прикаспийские страны подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере гидрометеорологии

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Cоглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии будет подписано в ходе предстоящего Каспийского саммита. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил заместитель директора департамента международного сотрудничества Минприроды России Владимир Ивлев.

По его словам, заключение данного соглашения позволит восстановить обмен информацией между метеорологическими ведомствами Каспийского региона. После подписания соглашения пять прикаспийских стран смогут обмениваться прогнозами погоды, данными о состоянии окружающей среды и воды в Каспии.

Четвертый саммит прикаспийских государств пройдет 29 сентября в Астрахани. Определение правового статуса Каспийского моря станет основной темой встречи представителей пяти стран: Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России. Уже более 20 лет страны ведут переговоры о разделе морского шельфа.