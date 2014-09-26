Прикаспийские страны договорились о недопущении в регион сторонних ВС

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Прикаспийские страны - Азербайджан, Россия, Иран, Казахстан и Туркменистан договорилась о недопущении присутствия в регионе вооруженных сил нерегиональных держав. Данное положение отражено в проекте политического заявления, которое будет принято по итогам Каспийского саммита. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сегодня помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

"В подготовленном к Каспийскому саммиту политическом заявлении зафиксировано положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил нерегиональных держав. Тоже по этому вопросу шли нелегкие консультации, но стороны условились об этом принципе", — заявил Ю.Ушаков.

Четвертый саммит по Каспию состоится в Астрахани 29 сентября.