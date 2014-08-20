Премьер-министр России посетит Армению в сентябре

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Армению в первой половине сентября. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Овик Абрамян.

По его словам, визит намечен на 8-9 сентября, соответствующая предварительная договоренность была достигнута в ходе недавнего визита О. Абрамяна в РФ.

Премьер-министр Армении также сообщил, что в ближайшее время собирается встретиться с премьерами Грузии и Ирана. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 августа прибудет в Армению с официальным визитом, а 15 сентября сам Абрамян отправится с визитом в Иран.