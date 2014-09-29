Президент РФ: большая часть акватории Каспия останется в общем пользовании

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Большая часть акватории Каспийского моря останется в общем пользовании прикаспийских государств, право пребывания там вооруженных сил исключительно прибрежных стран остается неизменным. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам Каспийского саммита, прошедшего сегодня в Астрахани.

"По итогам переговоров удалось выйти на четкие формулировки о разграничении водных пространств, дна и недр, о режиме судоходства и рыболовства. Весьма значимым является положение о том, что большая часть акватории Каспия останется в общем пользовании сторон. Благодаря всему этому теперь исключаются недоразумения или какая-то напряженность в межгосударственных отношениях, которые раньше могли появляться из-за разного толкования режима каспийских вод", — заявил В. Путин.

По словам президента РФ, в итоговом заявлении закреплен также один из основополагающих принципов для обеспечения стабильности и безопасности: право пребывания на Каспийском море имеют вооруженные силы исключительно прибрежных стран. "Такой режим сложился здесь исторически. И мы не собираемся его менять", — подчеркнул президент РФ.

В. Путин также отметил, что Конвенция о правовом статусе Каспия может быть подписана в ближайшее время.

"Одним из главных результатов считаю значительный прогресс в подготовке Конвенции о правовом статусе Каспия. Это стало возможным благодаря согласованию ключевых принципов деятельности прикаспийских стран на море", — заявил президент России. По его словам данные принципы были также зафиксированы в подписанном сегодня главами пяти государств политическом заявлении.