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    Президент России: Евразийский экономический союз открыт для стран СНГ

    Путин обозначил внешнеполитические задачи на совещании послов и постпредов России

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для стран СНГ, которые пока в него не вступили. Как сообщает REPORT, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с российскими дипломатами сегодня в Москве. 

    "Укрепление тесных дружественных связей, развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества с соседями - это ключевое, стратегическое направление внешней политики России, рассчитанное на долгосрочную перспективу", - подчеркнул президент.

    Он напомнил о подписанном 29 мая в Астане Договоре о Евразийском экономическом союзе, который "символизирует качественно новую ступень нашего взаимодействия". "На евразийском пространстве создается мощный, притягательный для бизнеса и инвесторов центр экономического развития, формируется общий рынок", - добавил В. Путин.

    Он заметил, что новое объединение "объективно вызывает большой интерес у партнеров по СНГ". В частности, уже скоро членом Союза станет Армения, переговоры с Киргизией также находятся "на продвинутой стадии".

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