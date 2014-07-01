Президент России: Евразийский экономический союз открыт для стран СНГ

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для стран СНГ, которые пока в него не вступили. Как сообщает REPORT, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с российскими дипломатами сегодня в Москве.

"Укрепление тесных дружественных связей, развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества с соседями - это ключевое, стратегическое направление внешней политики России, рассчитанное на долгосрочную перспективу", - подчеркнул президент.

Он напомнил о подписанном 29 мая в Астане Договоре о Евразийском экономическом союзе, который "символизирует качественно новую ступень нашего взаимодействия". "На евразийском пространстве создается мощный, притягательный для бизнеса и инвесторов центр экономического развития, формируется общий рынок", - добавил В. Путин.

Он заметил, что новое объединение "объективно вызывает большой интерес у партнеров по СНГ". В частности, уже скоро членом Союза станет Армения, переговоры с Киргизией также находятся "на продвинутой стадии".