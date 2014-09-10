 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Грузии женился

    Георгий Маргвелашвили и Мака Чичуа зарегистрировали брак сегодня

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили узаконил свои брачные отношения с Макой Чичуа. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, Георгий Маргвелашвили и Мака Чичуа  зарегистрировали брак сегодня. 

    На данный момент известно, что президентская чета ждет ребенка. У них также есть дети от первых браков. 

    Напомним, что внебрачные отношения Маргвелашвили с Чичуа поднимались перед президентскими выборами 2013 года. Тогда Г. Маргвелашвили заявил, что не намерен жениться ради того, чтобы лучше выглядеть в глазах избирателей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi