Президент Грузии женился

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили узаконил свои брачные отношения с Макой Чичуа. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, Георгий Маргвелашвили и Мака Чичуа зарегистрировали брак сегодня.

На данный момент известно, что президентская чета ждет ребенка. У них также есть дети от первых браков.

Напомним, что внебрачные отношения Маргвелашвили с Чичуа поднимались перед президентскими выборами 2013 года. Тогда Г. Маргвелашвили заявил, что не намерен жениться ради того, чтобы лучше выглядеть в глазах избирателей.



