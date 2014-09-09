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    Президент Армении принял министра иностранных дел Австрии

    Стороны обсудили региональные проблемы и перспективы мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян принял прибывшего с официальным визитом в Армению министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи стороны отметили заинтересованность в развитии не только политического сотрудничества, но и во взаимодействии в разных сферах, особенно в экономической.

    Стороны коснулись также региональных проблем, текущего этапа и перспективы мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    Напомним, глава МИД Австрии прибыл с визитом на Южный Кавказ. После Армении, С. Курц также посетит Грузию и Азербайджан. 

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