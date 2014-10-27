Представитель Азербайджана вновь возглавил гуманитарное сотрудничество СНГ

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Представители Азербайджана и Армении возглавили гуманитарное сотрудничество СНГ в ходе прошедшего накануне в штаб-квартире Межгосфонда гуманитарного сотрудничества СНГ совместного заседания Совета по гуманитарному сотрудничеству и правления МФГС. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МФГС, в ходе заседания "присутствующие единогласно избрали председателем Совета по гуманитарному сотрудничеству (СГС) Вигена Саргсяна, руководителя аппарата президента Армении и продлили полномочия Полада Бюльбюль оглы, Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в России в качестве председателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС)".

Совет по гуманитарному сотрудничеству стран СНГ был образован в 2006 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.