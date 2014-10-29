Представители МИД стран СНГ обсудят вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ и с Евросоюзом

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ 30 октября в Минске пройдут межмидовские консультации в рамках Содружества Независимых Государств, посвященные вопросам взаимодействия стран-членов организации в рамках ОБСЕ и с Европейским союзом, включая программу Восточное партнерство. Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, в ходе консультаций участники обменяются мнениями и информацией между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ, обсудят актуальные вопросы внешней политики, представляющие взаимный интерес, а также согласования возможных совместных действий.

Многоуровневые межмидовские консультации в рамках Содружества Независимых Государств проводятся в соответствии с Положением о Совете министров иностранных дел СНГ.