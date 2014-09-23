Правительство России одобрило подписание соглашения об использовании биоресурсов Каспия

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Правительство России санкционировало подписание международного соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, соответствующее распоряжение за подписью премьера РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте Кабинета министров России.

Как говорится в пояснительной справке к документу, он «позволит создать международно-правовую базу в области регулирования рыболовства осетровых видов рыб и других водных биологических ресурсов в бассейне Каспийского моря». Сторонами соглашения наряду с Россией значатся Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

«Для достижения целей Соглашения сторонами создается Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами», — говорится в сообщении. Указанная комиссия будет, в частности, устанавливать допустимые объемы вылова рыбы на Каспии и распределять их на национальные квоты, а также устанавливать экспортные квоты в отношении осетровых рыб и продукции из них.

Как сообщила накануне пресс-служба президента России, ключевые вопросы взаимодействия прибрежных стран на Каспийском море будут обсуждаться на Четвертом Каспийском саммите, который состоится в Астрахани 29 сентября. Предполагается, что там будут подписаны многосторонние документы.