Посол Германии вызван в МИД Турции из-за скандала со слежкой

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии в Анкаре Эберхарда Поля для разъяснений в связи со скандалом, касающимся слежки германских спецслужб за Турцией. Об этом сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Как заявилм в МИД Турции, "если обнаружатся даже малейшие доказательства этого, для Германии необходимо объясниться со всей серьезностью".

"Подобное (слежка) совершенно неприемлемо в отношениях дружественных и союзнических государств, между которыми должно быть взаимное доверие и уважение. Мы ожидаем, что, если появившиеся в германской прессе данные окажутся верными, власти Германии объяснятся и немедленно прекратят эту работу", - говорится в заявлении МИД Турции. Это послание турецкой стороны было передано и послу ФРГ во время встречи в дипломатами.

Информация о слежке за Турцией со стороны Федеральной разведслужбы ФРГ (БНД) появилась 16 августа в немецком еженедельнике "Шпигель". По данным издания, БНД получила список стран, где должна была вестись разведывательная деятельность, еще в 2009 году. В перечне, который до сих пор актуален, в частности, значилась Турция. Впоследствии, по сообщению немецкой газеты "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг", представители германских правительственных кругов подтвердили, что БНД ведет слежку за партнером по НАТО - Турцией.