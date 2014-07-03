Парламент Грузии ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС в конце июля

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Парламент Грузии ратифицирует соглашение об ассоциации с Европейским союзом в конце июля. Об этом как сообщает REPORT со ссылкой на "Новости-Грузия", заявил председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе.

Соглашения об ассоциации Грузии, Украины и Молдовы с ЕС были подписаны в Брюсселе 27 июня. 2 июля документ ратифицировал парламент Молдовы.

"После проведения второго тура выборов, будет созвана внеочередная сессия, в ходе которой депутаты зарегистрируют вопрос ратификации соглашения об ассоциации с ЕС. После этого депутаты должны будут рассмотреть данный вопрос в нескольких комитетах - юридическом комитете, комитете по внешним связям и в комитете по вопросам евроинтеграции. После этих процедур грузинские законодатели смогут проголосовать за принятие данного документа", - заявил Хмаладзе.

Как заявили ранее в Центризбиркоме страны, второй тур выборов мэров восьми городов и глав 11 районных администраций состоится до конца июля.

В Грузии 15 июня прошли выборы районных и городских советов (сакребуло), а также первые в истории страны прямые выборы глав 59 районных администраций. Кроме того впервые прямым путем избирались не только мэр Тбилиси, но и мэры 11 самоуправляемых городов Грузии.

Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли предусматривает усиление сотрудничества в различных сферах, приведение национального законодательства в соответствие с европейским, доступ страны, заключающей договор с ЕС, на европейский рынок. Документ заменит действующее соглашение 1996 года "О партнерстве и сотрудничестве (PCA)" и создаст новые правовые рамки сотрудничества Грузии и ЕС.