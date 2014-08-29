Новый премьер-министр Турции обнародовал состав Кабинета Министров

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Стал известен состав нового Кабинета министров Турции.

Как сообщает Report, вице-премьерами правительства Турции стали Бюлент Арындж, Ялчын Акдоган, Нуман Куртулмуш и Али Бабаджан.

Бывший президент ПАСЕ Мевлут Чавушоглу стал министром иностранных дел Турции. Министром по делам Европы стал Волкан Бозкыр, министром таможни и торговли - Нуреттин Чаныклы, министром по делам семьи и социальной политике - Айшегюль Ислам, министром энергетики - Танер Йылдыз, министром экономики - Нихат Зейбекчи, министром финансов - Мехмет Шимшек, министром юстиции - Бекир Боздаг, министром науки, промышленности и технологий - Фикри Ишик, министром труда и социального обеспечения - Фарук Челик, министром окружающей среды и градостроительства - Идрис Гюллюдже, министром молодежи и спорта - Акиф Чагатай, министром пищевой промышленности и животноводства - Мехмет Мехди Экер, министром внутренних дел - Эфкан Ала, министром культуры и туризма - Омер Челик, министром образования - Наби Авджи, министром национальной обороны - Исмет Йылмаз, министром лесного хозяйства и водных ресурсов - Вейсел Эроглу, министром здравоохранения - Мехмет Муэззиноглу, министром транспорта, судоходства и коммуникаций - Лютфи Элван, министром развития - Джевдет Йылмаз.

Отметим, что 6 сентября парламент должен выразить вотум доверия новому правительству.