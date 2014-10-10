На саммите СНГ в Минске принято 15 документов

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По итогам заседания Совета глав государств СНГ принято 15 документов, в том числе обращение глав государств СНГ к мировой общественности в связи с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", по окончании прошедшего сегодня в Минске саммита, принято заявление "О сохранении и укреплении международной системы контроля над наркотиками".

Главы государств СНГ также приняли решения о развитии межрегионального сотрудничества стран СНГ, о реализации межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", "О программе сотрудничества стран СНГ в противодействии незаконной миграции на 2015-2019 годы", "О концепции сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии торговле людьми", соглашение о порядке формирования и применения совместных групп специалистов (экспертов) пограничных ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности на внешних границах стран СНГ. Согласно решению глав государств, 2016-ый год объявлен Годом образования в СНГ.

Очередное заседание Совета глав государств пройдет осенью будущего года в Казахстане.