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    На грузино-азербайджанской границе открылся пограничный сектор

    Новое здание Департамента охраны сухопутной границы оснащено самым современным оборудованием

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Грузии Александр Чикаидзе и начальник Пограничной полиции Зураб Гамезардашвили открыли на границе с Азербайджаном здание Департамента охраны сухопутной границы Пограничной полиции «Вахтангиси». 

    Как сообщает Report со ссылкой на Грузия-Онлайн, новое здание пограничного сектора оснащено современной техникой и располагается на участке, именуемом "Красный мост".

    Как сказано в сообщении МВД Грузии, одним из приоритетов структуры является улучшение условий на пограничных заставах. 

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