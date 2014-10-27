Наблюдатели ГУАМ: Выборы на Украине прошли в соответствии с международными обязательствами и стандартами

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Выборы в Верховную Раду Украины были организованы и проведены в соответствии с международными обязательствами и стандартами демократических выборов, включая обязательства и стандарты ОБСЕ и Совета Европы, а также национальным законодательством, правилами и процедурами, разработанными Центральной Избирательной Комиссией Украины". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении миссии ГУАМ по итогам наблюдения за парламентскими выборами в Украине.

По мнению наблюдателей ГУАМ, несмотря на высокую состязательность, выборы прошли спокойно и организованно.

"Что касается всеобщего избирательного процесса, организации выборов и деятельности комиссий на выборных участках, замечания по отдельным избирательным участкам, которые имеет Группа наблюдателей ГУАМ, не имеют принципиального характера и не могут существенным образом повлиять на результаты голосования", - отмечается в заявлении.

Группа наблюдателей ГУАМ удовлетворена итогами мониторинга. "Выборы в общем могут быть оценены положительно – как свободные и справедливые".

Отметим, в день выборов миссия наблюдателей посетила 37 избирательных участков г. Киева и г. Васильков. В состав группы вошли депутаты парламента Молдовы, Грузии и генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили.