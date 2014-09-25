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    Министр: Ситуация в зоне стихии на западе Грузии остается сложной

    Реки вышли из берегов, повреждены берегоукрепительные сооружения

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Ситуация в зоне стихии в Западной Грузии остается довольно сложной, почти все реки вышли из берегов, повреждены берегоукрепительные сооружения. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости Грузия", об этом заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Давид Шавлиашвили.

    По словам министра, наводнение повредило дома, в срочном порядке была проведена эвакуация людей. Кроме этого, в результате аварии на водопроводе население Озургети осталось без воды. На ликвидацию последствий стихии потребуется несколько дней. 

    Отметим, что в результате 6-балльного шторма в Батуми погиб один человек, существенно пострадала инфраструктура набережной города. 

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