Министры обороны СНГ согласовали выделение средств на развитие системы ПВО СНГ на 2015 год

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Совет министров обороны СНГ согласовал выделение средств на развитие объединенной системы ПВО СНГ на 2015 год, сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости.

«Совет министров обороны СНГ в рамках дальнейшего совершенствования объединенной системы ПВО государств-участников СНГ определил приоритетные направления комплексных исследований в области противодействия воздушно-космическому нападению, а также согласовал выделение ассигнований на развитие объединенной системы ПВО СНГ на 2015 год», - заявили в секретариате.

Кроме того, в рамках заседания одобрены меры по развитию объединенной системы контроля оценки радиационной, химической и биологической обстановки, а также проанализировано состояние безопасности полетов в вооруженных силах стран СНГ за 2013 год и одобрены рекомендации по безаварийной эксплуатации воздушных судов.

В работе Совета министров обороны приняли участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В общей сложности на заседании было рассмотрено около 20 вопросов по различным направлениям многостороннего партнерского сотрудничества оборонных ведомств государств Содружества.

В текущем году Россия председательствует в СМО СНГ.